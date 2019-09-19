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§ NG.kz
Последствия сильного ветра в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36757
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии. сделанные сегодня, 19 сентября, прислали "НГ" автор аккаунта в Инстаграм valentina_korovina_kst и пользователь нашего сайта НОЧНОЙ ДОЗОР.
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§ drakon
Re: Последствия сильного ветра в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то домики - картонные.
Как в США. Каждый год их - ветром
сносит. и они страховку получают.
И на том же месте опять строят... :lol: :oops: :-o
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§ drakon
Re: Последствия сильного ветра в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 10 000 деревьев надо - спиливать... :lol:
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§ alex_60
Re: Последствия сильного ветра в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Смеяться над чужим горем
Грех.
Катаклизмы природы одинаковы во все мире.
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§ alex_60
Последствия сильного ветра в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У тебя сегодня день веселья похоже.
Правда с душком.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2019 - 19:47]
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§ drakon
Последствия сильного ветра в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Смеяться над чужим горем Грех.

У кого - горе? У Американцев?
Это их незапланированная прибылью
Они страхуют свои картонные домики,
тыщь на 500. Их сносит ветром.
Они получают страховку, строят
новые домики, тыщь за 100.
И до следующего года. Ждут ветер... :lol: :-o
Алекс, а ты этого не знал?... :-x
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