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≡ Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36756
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководство ГКП "КТЭК" показало журналистам вакуумный солнечный коллектор, который позволяет экономить расход газа, идущего на нагрев воды. Коллектор работает в котельной № 2 в течение месяца и сейчас уже можно оценить выгоду от его использования.
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§ olegggon
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 19.09.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пол-лета воды горячей нет, что они собрались нагревать там? То опрессовка, то ремонт газа.
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§ Vital
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че то я не как не могу в голове поместить эти трубки и масштаб города. Где тут экономика? Если только на дачный участок хватит. Ну им видней наверно, посмотрим дальше. ( скорей всего после нового года выкинут всю эту конструкцию.)))
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§ abaika95
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
abaika95


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Сообщений: 537
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // пол-лета воды горячей нет//

Эт в каком же районе города пол лета горячую воду не дают?)
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§ MedVed820607
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
MedVed820607


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Сообщений: 138
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
За 11 пасмурных сентябрьских дней, благодаря гелиосистеме, мы получили 1,129 Гкал дополнительно, то есть бесплатно

т.е. 0,1026 ГКал в сутки или 37,46223 ГКал в год
При цене для населения без счетчика 6288,42 за 1 ГКал в год получается 235 578,5 тнг, или по 19 631 тнг в мес. Ну как то смешно в масштабах такого гиганта.... с оборотом несколько миллиардов в год.
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§ Vital
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Че 19 000 теньге в месяц что ли экономика? Так ещё наверно специально чела нанели с зп что б обслуживал это. Или повешали дополнительно на штатного работника. Это не экономия. Это баловство. Ну или как максимум экономия внутри коллектива, может деньги пойдут на столовую. Но не для города. Смысла нет в этой инфе.
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§ Гога
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.09.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
MedVed820607

Зачем смеетесь - человек думал , работал ,считал! И лучше , чем сжигать навоз , как предлагал этот господин некое время назад ! :lol:
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§ Гога
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.09.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*с 90-х годов простаивают еще советские надежные теплообменники из латуни со стальным наружным корпусом* - Хоть кто-то хорошее сказал - а то все построили в последние 30 лет .
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§ Сергей_я
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2796
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
( скорей всего после нового года выкинут всю эту конструкцию.)))

Тоже не верю что это не обычный попил бабла. Редакции бы через годик узнать работает ли эта система и скока затрат на нее ушло и скока прибыли пришло.
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§ Victor Yang
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11969
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы рассчитываем полностью окупить затраты максимум за 12 лет, а то и меньше. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36167?1568887336

Окупить несчастные 2 миллиона за 10 лет - это капец как невыгодно. За этот срок ещё и отремонтируют не единожды. И это чтобы "идти в ногу со временем"?
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§ Маркс
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.09.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Для предотвращения этого надо в теплоноситель добавить вещество, препятствующее замерзанию. Антифризом в такой системе может служить либо тосол, либо спирт.

Чтобы согревать людей, спирт совсем не обязательно добавлять в теплоноситель. Лучше его сразу заливать в человеческий организм. Он точно так же препятствует замерзанию. Хорошо бы в зиму устроиться работать на этой установке. Краник там есть, на фото видно, а значит будет не только тепло, но и весело. А какой замечательный Новый Год можно встретить на этой крыше, просто сказочный. Тепловикам бы в эту сторону нужно подумать. Чем экономить копейки, лучше зарабатывать рубли.
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§ Серый волк
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10647
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.09.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляете сколько потербляет город горячей воды и телповой энергии? И какого диаметра трубы магистральных теплотрасс выходят из котельных?
Теперь посмотрите на тонюсеньки трубки которыми подключены эти солнечные игрушки :lol:
Поздравляю, в городе освоены технологии, которыми в Адлере и Сочи немножко подогревают воду для индивидуальных домов, если крыша и расположение позволяет.
Водопровод +12, с подобной штукой в бак накопитель поступает +30 и даже +40 без движения воды, ведь в частном котедже расход горячей маленький, и в теплоизолированном баке уже догревается тэнами до +60, можно прининять душ, вымыть посуду! И если при этом солнце то экономить половину на подогреве!

А для города такие нужно гектарами ставить, чтоб ловить разницу быстро текущей воды на электронных термометрах.

Предлагаю углубить эксперимент и кроме предложения сжигания навоза, освоить ещё и получения энергии из молока!

Есть такие животные с рогами, зовутся коровы!
Кроме рогов они по известной только им причине дают теплое молоко!
Можно использовать тепло этого молока для города!
Если через свеже полученное от животного корова молоко пропустить трубки с холодной водой для коктельной, то молоко очень полезно охладится, а вода для городской коктельной очень полезно нагреется!
:lol:
Что очень важно процесс с участием животного корова не зависит от солнца и попутно даёт ещё и столь необходимый для опытов теплый навоз! :lol:
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§ maxsaf
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3274
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
USB-скамейка v2.0 :lol:
Можно отчитаться в республику, что область успешно освоила все виды альтернативной энергии ))
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§ alex_60
Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если оборудование лежит с советских времен, то это не фигня.
Значит просчитывали тогда.
Что и как. Пусконаладку не успели провести
Видать. В связи с развалом.
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