Серый волк Re: Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10647

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:46 Представляете сколько потербляет город горячей воды и телповой энергии? И какого диаметра трубы магистральных теплотрасс выходят из котельных?

Теперь посмотрите на тонюсеньки трубки которыми подключены эти солнечные игрушки

Поздравляю, в городе освоены технологии, которыми в Адлере и Сочи немножко подогревают воду для индивидуальных домов, если крыша и расположение позволяет.

Водопровод +12, с подобной штукой в бак накопитель поступает +30 и даже +40 без движения воды, ведь в частном котедже расход горячей маленький, и в теплоизолированном баке уже догревается тэнами до +60, можно прининять душ, вымыть посуду! И если при этом солнце то экономить половину на подогреве!



А для города такие нужно гектарами ставить, чтоб ловить разницу быстро текущей воды на электронных термометрах.



Предлагаю углубить эксперимент и кроме предложения сжигания навоза, освоить ещё и получения энергии из молока!



Есть такие животные с рогами, зовутся коровы!

Кроме рогов они по известной только им причине дают теплое молоко!

Можно использовать тепло этого молока для города!

Если через свеже полученное от животного корова молоко пропустить трубки с холодной водой для коктельной, то молоко очень полезно охладится, а вода для городской коктельной очень полезно нагреется!



Что очень важно процесс с участием животного корова не зависит от солнца и попутно даёт ещё и столь необходимый для опытов теплый навоз!