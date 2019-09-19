Цитата: что нашим детям страны будет за счет государства гарантировано бесплатное посещение одной спортивной секции

Гражданка Балиева спуститесь с мажилиса на землю. 2 недели назад НГ публиковала целый список бесплатных секций в городе Костанай. Выбирай-не хочу! разнообразие видов спорта на любой вкус.

Другой вопрос почему дети туда не ходят, задерживаются единицы.

Может дело в перегруженной учебной программе, когда свободное время занято на подготовку домашней работы?

Может дело в убогих и разрушающихся спортзалах, о котором били тревогу мамы борцов из Затобольска?

Может дело в том, что лед в ледовом дворце заливают когда соизволили, а не когда надо для тренировок.

Может дело в лени детворы, которым планшет заменил всю реальность?