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§ NG.kz
Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36756
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На презентации законопроекта "О статусе педагога" депутат отметила, что переговоры о бесплатном дополнительном образовании для учеников ведутся с Министерством образования и науки три года.
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§ yudjin
Re: Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.09.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что нашим детям страны будет за счет государства гарантировано бесплатное посещение одной спортивной секции

Гражданка Балиева спуститесь с мажилиса на землю. 2 недели назад НГ публиковала целый список бесплатных секций в городе Костанай. Выбирай-не хочу! разнообразие видов спорта на любой вкус.
Другой вопрос почему дети туда не ходят, задерживаются единицы.
Может дело в перегруженной учебной программе, когда свободное время занято на подготовку домашней работы?
Может дело в убогих и разрушающихся спортзалах, о котором били тревогу мамы борцов из Затобольска?
Может дело в том, что лед в ледовом дворце заливают когда соизволили, а не когда надо для тренировок.
Может дело в лени детворы, которым планшет заменил всю реальность?
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§ Привет
Re: Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Перегрузка у детей большая в учебе, это да. Но и бесплатных секций мало. Доступность их узкая в центре или в ДЮСШ куда не удобно добираться детям с других районов города. Да и не велик выбор.
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§ Привет
Re: Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем кто во вторую смену учиться вообще трудно учить уроки и спортом заниматься.В школах на базе спортзалов надо больше открывать секций. Шаговая доступность решает 80% вопросов.
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