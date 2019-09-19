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§ NG.kz
Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать не будут
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36756
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое решение было принято на рабочем совещании, которое провел аким Костаная Кайрат Ахметов с участием городских служб. На совещание также были приглашены предприниматели, работающие в районе Центрального рынка.
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§ Змея Подколодная
Re: Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда вообще это убожество уберут? По тротуару пройти нельзя, все заставлено печальными палатками. Приходится по проезжей части идти. Хожу туда по необходимости, крайне редко.
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§ arman_kst
Re: Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где сам базар, освободите тротуар от прилавков. Невозможно пройти
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§ alex_60
Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать не будут
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Где сам базар, освободите тротуар от прилавков. Невозможно пройти


я там не хожу, но в принципе , зачем там ходить, там только базар.
тротуар с другой стороны улицы.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2019 - 15:53]
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§ Сэм
Re: Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.09.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне, так правильное решение. Вокруг центрального рынка и так проблематично припарковаться, так каждый август еще и школьный базар там устраивают. Надо подыскать другое место, попросторнее.
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§ Козлов я
Re: Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.09.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот помню,на месте нижней оптовки была автостоянка... Тогда всем места хватало.
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