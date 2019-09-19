alex_60 Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать не будут #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4970

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:53 Цитата: arman_kst:

Где сам базар, освободите тротуар от прилавков. Невозможно пройти



я там не хожу, но в принципе , зачем там ходить, там только базар.

тротуар с другой стороны улицы.



[Исправлено: alex_60, 19.09.2019 - 15:53]