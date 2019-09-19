NG.kz «Терра» больше не «инкогнита»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:45 Реально меня туда давно зазывала подруга. Она побывала в костанайском ресторане Terra еще полгода назад. И с тех пор, угощаясь, например, моими баклажанами, не забывала добавлять: «А в «Терре» они хрустящие, с заливкой...» Мизансцена повторялась. Я отговаривалась тем, что не люблю новые заведения, всегда жду, когда крахмал со скатертей осыплется. И вдруг - бац! - и осознала, что работает-то «Терра» уже немало, в Костанае многие за такой срок успевают не только стартануть, но и закрыться.

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