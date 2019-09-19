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§ NG.kz
Когда говорит министр, учитель молчит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36748
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родительская общественность негодует: в редакцию по телефону, на WhatsApp и другими возможными способами обращаются мамы школьников, озабоченные тем, что их дети подрывают здоровье, таская в своих ранцах запредельный для них вес потенциальных знаний. А началось все с легкой руки правительства.
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* Змея Подколодная
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это камень такой тяжелый. Гранит науки,как никак. Желаю всем школярам и студентам его раскусить) Ну а по сабжу, который год мусолят тему с весом школьных рюкзаков и все никак. С каждым годом рюкзаки тяжелее, а качество образования все легче и легче.
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