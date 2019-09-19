Цитата: abaika95:

а вы автор давайте по НГшному без прикрас, как живет народ, зп у горожан среднего класса, чиновники как и где живут, отдыхают , сельская местность, общественный транспорт в каком состоянии, образование,здравоохранение, настроение местных жителей, настроение приезжих, особенно интересно о "наших" поуехавших что они думают, колодцы где открытые,детские площадки, цены в магазинах, жилье, в Канаду много ли хотят поехать?)

В предыдущих статьях я писал про ЗП. В NY это минимум 15 в час. На эти деньги можно жить и по расчетам даже выплатить ипотеку чз 15 лет. О ценах в магазинах тоже писал. Бананы по доллару за кило, 12 яиц тоже доллар.



Средний класс живёт фантастически богато для глаза человека работающего за минималку. Это свой дом и припаркованные рядом 1-3 авто ценой до $50 000 +\- $50 000.



Весь общественный транспорт новый, круглосуточный и с кондиционерами. В NY машина не нужна совсем (потому и приехал сюда).



До сельской местности тут ехать наверно пару штатов, так что это не скоро, ккк и образование.



Чиновников я не знаю, и газет местных не читаю, так что как они живут - без понятия.



Медицину буду писать по мере развития событий, но пока что бесплатно. Пока я ждал приема, зашел мужик с торчащими из руки мясом - его на кушетку положили и увезли - даже имя не спросили.



Колодцев открытых нет, да и закрытых мало. Ходить очень безопасно. Если в Костанае мне практически каждый день в спину сигналила машина, в тот момент когда я шел на работу по дворам (всего 250 метров), то тут такого за 3 месяца еще не случалось.



Детские площадки тут очень крутые, постараюсь сфоткать. Проходил мимо нескольких, но фоткать не рискнул.



Жилье - студия (1 комнатная по нашему) от 150 000 есть выбор (можно найти за 110 000).