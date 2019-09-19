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§ NG.kz
Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36748
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас ему 60 лет, 30 из которых он провёл в неволе, и за это время неоднократно был продан. Выбрался из плена он по воле случая, познакомившись с неравнодушным мужчиной. Тот привез его в Костанай.
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§ лимон
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1038
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.09.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жесть, то есть без "заявы" рабовладельцам ничего не будет? сам факт удержания против воли не является основанием для заведения дела?
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§ Сергей_я
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А еще паспорт у меня красный, советский. Куда я без документов пойду?" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36164?1568866684

Т.е возможность уйти была, но боялся бумажной волокиты???
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§ maxsaf
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Хозяева скажут - выгоняли, а он назад возвращается. Жалко было, подкармливали дармоеда. Попробуйте докажите, что его держали против воли?
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§ maxsaf
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то из форумчан может и хотел бы жить в Швейцарии или Финляндии, но паспорт не того цвета, шенгенской визы нет, с видом на жительство - волокита, да и n-тысяч тех денег нету на первое время. ЗП еле хватает на поесть и кое-что из одежды. И за забор просто так не выпускают. Так рабство отменили или просто обертку поменяли?
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§ Vital
Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бродяга он, а не раб. В последнее время здоровье просело, да и возрос уже не тот, вот и рванул, понял что становится не кому не нужный.
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§ андрей 117
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
андрей 117


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Сообщений: 48
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 19.09.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руслан молодцом.не прошел мимо человеческой беды.
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§ abaika95
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
abaika95


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Сообщений: 533
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Я никогда не уходил, потому что идти некуда было, ни родных, ни знакомых. А еще паспорт у меня красный, советский. Куда я без документов пойду?", - рассказывает мужчина//

Эээээм.................незнаю наверно обстоятельства не позволяли и. т. д. Не мне и не нам обсуждать такое решение, никто в такой ситуации не был, но всервоно какойто непонятный осадок остается, 30 лет ??? Ведь не на цепи сидел, свободно перемещался.
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§ Сергей_я
Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Бродяга он, а не раб. В последнее время здоровье просело, да и возрос уже не тот, вот и рванул, понял что становится не кому не нужный.

Полностью согласен.
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* Змея Подколодная
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то есть без "заявы"

У нас все возможно. По идее, должны без "терпеливого" возбудиться. Но ситуация тут мутная какая то. Непонятно.
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