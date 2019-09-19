abaika95 Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего... #7





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:42 Цитата- // Я никогда не уходил, потому что идти некуда было, ни родных, ни знакомых. А еще паспорт у меня красный, советский. Куда я без документов пойду?", - рассказывает мужчина//



Эээээм.................незнаю наверно обстоятельства не позволяли и. т. д. Не мне и не нам обсуждать такое решение, никто в такой ситуации не был, но всервоно какойто непонятный осадок остается, 30 лет ??? Ведь не на цепи сидел, свободно перемещался.