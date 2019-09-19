alex_60 Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация» #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4963

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:00 эта, или это, OCMC то же лечение зубов не будет оплачивать,

о чем тогда идет речь.

также как и сейчас , хочешь мрт,кт бесплатно - жди три месяца

или больше, или иди за деньги в тот же день.

о чем речь, если сейчас в поликлиниках,бесплатных,которые потом с ОСМС работать будут ,к ревматологу.эндокринологу запишут месяца через три,

за деньги- в тот же день.

ничего не изменится.

потому что врачей нет в бесплатной медицине.

ну приехали девчонки после института.

так они врачами может лет через десять минимум станут.

если останутся еще там.



[Исправлено: alex_60, 19.09.2019 - 11:02]