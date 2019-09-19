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§ NG.kz
Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36748
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат верхней палаты парламента Серик Бектурганов считает, что отечественной системе здравоохранения давно нужна перезагрузка, а казахстанцам – качественная и доступная медицинская помощь.
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§ alex_60
Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эта, или это, OCMC то же лечение зубов не будет оплачивать,
о чем тогда идет речь.
также как и сейчас , хочешь мрт,кт бесплатно - жди три месяца
или больше, или иди за деньги в тот же день.
о чем речь, если сейчас в поликлиниках,бесплатных,которые потом с ОСМС работать будут ,к ревматологу.эндокринологу запишут месяца через три,
за деньги- в тот же день.
ничего не изменится.
потому что врачей нет в бесплатной медицине.
ну приехали девчонки после института.
так они врачами может лет через десять минимум станут.
если останутся еще там.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2019 - 11:02]
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§ Vital
Re: Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС -...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Только в этом году за счет страхования пошел их рост, это сразу привлекло на рынок новых частных поставщиков медуслуг», - заметил Серик Бектурганов.

Немного мне непонятно. С меня высчитывают деньги, я незнаю сколько уже набралось(кстати где можно узнать?) так как мои деньги помогли привлечь частных поставщиков медуслуг? Если у меня завтра зуб за болит, я смогу пойти в частную клинику и выличить его по ОСМС? Или сложную операцию сделать? В государственную идти точно смысла нет, там очереди на операции по 50 лет стоят.
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§ alex_60
Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
С меня высчитывают деньги, я незнаю сколько уже набралось


за 2018 год в ОСМС поступило 80 миллиардов тенге взносов.
за 2019 наверное примерно столько же.
деньги лежат без движения.
никому они еще не помогли.
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§ Vital
Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они говорят что огромные суммы уходят на медицину, потому это очень плохо для бюджета. А вот у меня складывается мнение что деньги ваще не доходят куда надо. Или их изначально не кто и не выделял. Если лечь в больницу то кроме каши там нет не чего бесплатного. Всё приходится покупать.
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* Змея Подколодная
Re: Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС -...
Змея Подколодная


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Сообщений: 698
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Больше половины населения будет получать медицинскую помощь в пакете ОСМС за счет государства, как представители 15 льготных категорий. Это более 10,6 млн человек.

Сколько нас миллионов? 18 , если не ошибаюсь. Более половины населения страны не платят, да?)))Откуда у государства деньги? Те же деньги налогоплательщиков. Ну и система))) Отчисляешь ты 100 тенге ОСМС или 10 000 , пакет услуг у всех одинаковый, как сказал кто то из чиновников- по принципу Робин Гуда. Так Робин Гуд богатых грабил и отдавал нищим, тут несколько иной принцип)))
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