Цитата: Ваш земляк:

Антисемиты - это те, кого не любят евреи? Вот эти слова.





Вот те раз! Не знала, что кого-то заденет моё ехидство! Ехидство в отношении евреев. Есть во мне такое, ибо обидно быть гоем.



Я не преподаватель. С детства школу не люблю!