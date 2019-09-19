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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.09.19 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Где и когда я назвал Вас антисемиткой?!



Тогда ЧТО ухудшило Ваше мнение обо мне?
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Антисемиты - это те, кого не любят евреи?
Вот эти слова.Если сомневаетесь в чём-либо, то Яндекс Вам в помощь.А ещё есть Википедия и Гугл.Как-то так...
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Хотелось бы узнать,преподавателем какого предмета Вы являетесь?Чтобы знать,какие вопросы можно затрагивать.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.09.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Антисемиты - это те, кого не любят евреи? Вот эти слова.



Вот те раз! Не знала, что кого-то заденет моё ехидство! Ехидство в отношении евреев. Есть во мне такое, ибо обидно быть гоем.
:-)
Я не преподаватель. С детства школу не люблю!
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