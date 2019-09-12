таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #2578





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1007

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:44 Ваш Земляк "Я был лучшего мнения о Вас,уважаемая Таноми.Так офоршмачиться в таком вопросе."







Посмотрела, что ж такого я натворила: офоршмачить — оговорить, обмануть … Воровской жаргон

То есть, Вы обманулись на счёт моего благообразного облика и причислили к антисемитам?

Сожалею!

А не думаете, что Вы ещё раз обманулись?

А что значит многозначительное "в таком вопросе"?

Я как раз против "такого вопроса" - я тоже считаю, что в отношении славян также происходил Холокост!