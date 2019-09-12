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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.09.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанинским на день пенсионерии по 6 тыщ дадут ,а нашим шо?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Терра по 75 крупная Садовод по 65, но не крупная средняя. Россия на складской 68-70 как договоришься


Сегодня выкопал наконец
По 65 белая и красная. У терры. В а/м.
Я бы назвал её крупной.
Другой у них не было.
Конечно и крупнее есть, а смысл?
высыпал в гараже, ни малейших претензий.
класс. особенно белая

[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 22:24]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что мы наделали, министра так нельзя :-o
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.09.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что мы наделали,



Это, наверное, по пьяни!
Когда я пьян, а пьян всегда я,
Ничто меня не сокрушит,
И никакая сила ада
Моё блаженство не смутит!

;-) :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Даурен Абаев сказал, что осенью сенаторам будет презентован проект автоматизированной системы мониторинга соцсетей.

Сенатор Султанов на заседании отметил, что на создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7 млрд тенге.

Вот вам и результат - автоматизированная система абайка-95. Работает так себе, но деньги освоены в полном обьеме )))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотришь слева ленту форума, ни одного местного,
одни поуехавшие. переживают.
плохо видать на чужбине. тоска.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько раз интересовались уже - как дела у юсб-скамеек в центре? Никого местных не осталось видать. Или праздное шатание перед акиматом приравнивается к прогулке с чистым ватманом? :-o :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как дела у юсб-скамеек в центре?


это приезжих надо спрашивать.
местным то они нафига.
дом, работа, машина.места зарядки.
ну край Power Bank с собой.
я даже не знаю где эти скамейки стояли(стоят)

[Исправлено: alex_60, 17.09.2019 - 11:19]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Сколько раз интересовались уже - как дела у юсб-скамеек в центре?//

Нормальные люди работают, знаешь такое состояние работа-дом, дом-работа) бездельники возле акиматов с ватманами стоят) приезжие только ходят раскрыв рты на лавочки смотрят, цене масла удевляются, и.т. д. ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
местным то то они нафига.

Как и этот форум...
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
бездельники возле акиматов

Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать.))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать//

А ты что Крюк?) в чгк тут играешь) или Дудь?) бездельники неможут тебе тут отвечать) они в инстаграме там подписчики там слава, они такие форумы не понимают где лайков и репостов нет) кстати НГ насчет лайков под комментами, не думали ввести такой ноухау?)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.09.19 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш Земляк "Я был лучшего мнения о Вас,уважаемая Таноми.Так офоршмачиться в таком вопросе."



Посмотрела, что ж такого я натворила: офоршмачить — оговорить, обмануть … Воровской жаргон
То есть, Вы обманулись на счёт моего благообразного облика и причислили к антисемитам?
Сожалею!
А не думаете, что Вы ещё раз обманулись?
А что значит многозначительное "в таком вопросе"?
Я как раз против "такого вопроса" - я тоже считаю, что в отношении славян также происходил Холокост!
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
смотришь слева ленту форума, ни одного местного, одни поуехавшие. переживают. плохо видать на чужбине. тоска.

Сморишь на ленту слева - ни одного адекватного местного,одни пациенты ПНД.Переживают за уехавших,требуют ответа,на что те тратят деньги ,заработанные в заграницах,и почему родителям не помогают,да ещё подтявкивают другим,добросовестно изображают из себя персонажа известного мультфильма про лягушонка Маугли,шакала Табаки,страдающего периодически бешенством.Да ещё не несущего никакой смысловой нагрузки,требующего статуса ПП,после того,как нанесут пурги в своих50-60 комментах,состоящих из трёх слов.Вот где тоска...
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы обманулись на счёт моего благообразного облика и причислили к антисемитам?

Где и когда я назвал Вас антисемиткой?!
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