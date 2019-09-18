Цитата: Ваш земляк:

Мне украинская мова всегда нравилась,бабушка в Смайловке говорила на ней,хотя по нации была немка,из переселенцев из Херсонской губернии.Я иногда прошу батюшку говорить со мной на украинском

Я тебе точно скажу, что твоя бабушка вряд ли говорила на том языке, на котором размовляет западнец. Мои были с Днепропетровской области, по столыпинским наветам в начале 20 века переселившиеся в Казахстан. Так вот, западных украинцев они не признавали таковыми, называя их литовцами. Собственно и мова у них не была "наша". Так что тут палка о двух концах, кто украинистее - восточные или западные