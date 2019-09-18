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§ NG.kz
Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36736
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Залманов. Залманов и его супруга Двора с детьми встречали гостей. Под высокими синагогальными сводами звучат слова еврейской молитвы.
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§ Адам
Re: Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 18.09.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А гоев, пригласили?.. :-x
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* Ваш земляк
Re: Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адам:
А гоев, пригласили?..

Не разжигай.
Пысы. Сам к евреям отношусь двояко. И жаль их бывает,особенно после просмотра "Списка Шиндлера", и начинаешь понимать,почему к ним такое отношение,после просмотра и прочитывания других фильмов и текстов.Ведь вся нынешняя банковская система придумана евреями, с их процентами и гешефтом.Я не антисемит, но меня почему-то очень цепляет,когда евреи кричат о Холокосте, но не признают Холокост в отношении тех же цыган и славян.
Ну а желающим узнать побольше рекомендую фильмы Леонида Парфенова из цикла "Русские евреи".Там рассказывается о появлении евреев на Руси,о их жизни и участии в делах государства,их роли в революции и других значимых событиях в истории России.
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§ Серый волк
Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10646
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.09.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Король костанайской области" Свежо звучит! :lol:
Может ну их в зад ассенизаторские таланты в заболотовке оттачивать всех этих акимов?
Вдруг король попрёт, если на приличного бургомистра деревянных не хватает?
:lol:
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§ таноми52
Re: Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.09.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я не антисемит,



Антисемиты - это те, кого не любят евреи?
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* Ваш земляк
Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Антисемиты - это те, кого не любят евреи?

Это те,кто не любит евреев. Я был лучшего мнения о Вас,уважаемая Таноми.Так офоршмачиться в таком вопросе.
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* Ваш земляк
Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Кстати, я не люблю разделять людей по нациям.Хотя у каждой нации есть определённые черты,присущие только ей. Вот у меня,как уже ранее неоднократно говорил,есть друзья,которых я могу назвать братьями.Среди них имеются казах Рустам и украинец Руслан.Они живут в Кустанае.Уже проживая в России,у меня появился друг Анатолий,мордвин по нации.А ещё есть очень хорошие знакомые татары,чуваши,армяне,русские,узбеки.Мне всё равно,какой национальности человек,главное,чтобы он оставался человеком.
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* Ваш земляк
Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати,проживая в России,я познакомился с батюшкой,украинцем по национальности,самым что ни есть,"западенцем" из Почаева.Так вот у него дома все говорят на украинском,для меня это как музыка,очень нравится.Мне украинская мова всегда нравилась,бабушка в Смайловке говорила на ней,хотя по нации была немка,из переселенцев из Херсонской губернии.Я иногда прошу батюшку говорить со мной на украинском.А сегодня мне задали вопрос,мого ли я знаю слов на казахском,ведь я проживал раньше в Казахстане.Конечно,некоторые слова подзабылись,так как практики нет.Но у меня на компьютере имеются сборники песен и на казахском,и на украинском языках,народные песни.честное слово,не вру!Иногда накатит ностальжи,включаю и слушаю...
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§ Мишаня
Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Мишаня


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Сообщений: 750
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.09.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мне украинская мова всегда нравилась,бабушка в Смайловке говорила на ней,хотя по нации была немка,из переселенцев из Херсонской губернии.Я иногда прошу батюшку говорить со мной на украинском

Я тебе точно скажу, что твоя бабушка вряд ли говорила на том языке, на котором размовляет западнец. Мои были с Днепропетровской области, по столыпинским наветам в начале 20 века переселившиеся в Казахстан. Так вот, западных украинцев они не признавали таковыми, называя их литовцами. Собственно и мова у них не была "наша". Так что тут палка о двух концах, кто украинистее - восточные или западные ;-)
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* Ваш земляк
Re: Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Я не буду сейчас рвать на груди рубаху,доказывая про язык ,на суржике или истинном "западенском",украинском языке размовляла бабушка.Для меня это язык песен трио "Маренич",язык,на котором звучали песни из мультфильма "Жил-был пёс",из фильма "В бой идут одни старики",где звучит одна из самых мною любимых песен "ничь яка мисячна,зоряна,ясная,Видно,хочь голки збирай.Выйди,коханая,працею зморена,Хоть на хвылиночку в гай!" А уж как звучит "Тыж мене пидманула!","Роспрягайте,хлопцы,коней!",а как поют рождественские щедриночки!!!
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* Ваш земляк
Re: Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати,и у евреев песни тоже очень напевные.У Шуфутинского есть много песен,стилизованных под еврейские.
Всем добра!!!
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