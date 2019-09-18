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≡ «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36736
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обвинительному заключению, стоимость своих услуг Кумар Байжанов оценивал в суммы от 3 000 до 7 000 тенге с человека, из которых 1 000 тенге брала себе за услуги посредника гражданка РФ Галина Кравчук.
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§ таноми52
Re: «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.09.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата"Кравчук, которая арендовала газетный киоск по ул. Тауелсиздик, 114. В киоск приходили иностранные граждане, которым Кравчук озвучивала стоимость услуг. Денежные суммы в виде взяток передавались Байжанову в газетах под видом свежей прессы."


Но какова конспирация! :lol: 8-)
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§ elektron
«Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.09.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не тот ход мысли, что можно в газетах передать?
Нужно было книжный магазин открывать! :lol:
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