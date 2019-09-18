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§ NG.kz
Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36736
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Залманов. Залманов и его супруга Двора с детьми встречали гостей. Под высокими синагогальными сводами звучат слова еврейской молитвы.
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§ Адам
Re: Десять лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 18.09.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А гоев, пригласили?.. :-x
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