/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На переезде станции Шамалган провели следственный эксперимент с автобусом		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На переезде станции Шамалган провели следственный эксперимент с автобусом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36733
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17 сентября в соцсети распространили видео, на котором автобус стоит на том же переезде на станции Шамалган. Акимат Алматинской области предупредил о том, что там идут следственные действия.
Читать новость

§ пешеход
Re: На переезде станции Шамалган провели следственный...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 18.09.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверяют удаление видимости машинистом поезда самого автобуса на предмет технической возможности избежать столкновение путем торможения состава. Тогда это надо в то же самое время проводить когда было ДТП, а не днем.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 3
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх