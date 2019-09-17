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§ NG.kz
Подборка фильмов о школе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомство с тематическими фильмами – это лучшее решение для празднования Дня знаний. Картины, посвященные занятиям в школе, дарят хорошее настроение и помогают понять, что учеба может быть увлекательной и веселой. С помощью онлайн-кинотеатра ivi подготовлена подборка материалов, рекомендуемых для семейного просмотра.
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* таноми52
Re: Подборка фильмов о школе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.09.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Посмотрите Чудо, и возвращайтесь - обсудим, поделитесь впечатлением



Фильм,Макс, действительно, замечательный. Из тех, от которых становится тепло на сердце. Думаю, и правда, нужно рекомендовать посмотреть всем нашим детям, если хотим, чтобы они выросли Человеками.
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§ Ваш земляк
Re: Подборка фильмов о школе
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2650
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Посмотрите "Семь жизней" с Уиллом Смитом. Потом напишете.Хоть и не про школу,но тоже стоит внимания.Никогда не думал,что он сможет сыграть такую роль.
Ну а насчёт советских фильмов про школу соглашусь с Абайкой(о Боже!Неужели я это написал?!)."Вам и не снилось" - фильм на все времена.Хотя там скорее про любовь,но про первую любовь,в школе.И про учителей,всяких и разных."Большая перемена" - не совсем про школу,скорее про работающую молодёжь,посещающую вечернюю школу.А вот про "Доживём до понедельника" ничего говорить не буду,т.к. никогда почему-то не смотрел его полностью.Постараюсь в ближайшее время исправить это.
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§ maxsaf
Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.09.19 - 02:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Фильм,Макс, действительно, замечательный

А Абайка сказал - подборка курильщика. Из тех, кто "не смотрел, но осуждаю" ))
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§ abaika95
Подборка фильмов о школе
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.09.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Абайка сказал - подборка курильщика. Из тех, кто "не смотрел, но осуждаю//

А мама сказала ябедничать-плохо) как ловко ты умудряешься додумывать то чего я не говорил) логик вы наш)

Смотрел, не осуждаю, но не тянет) эрзац заменитель нормального кино, по примеру когда все рыдали над "Хатико"им советовал "белый бим черное ухо"посмотреть что раз в 10 трагичнее и ближе, все отнекивались ой фу че старье пересматривать, в Голливуде лучше плаксивые картины снимают) причем это не молодежь а взрослые состоятельные семейные люди так говорят)
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§ maxsaf
Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.09.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да поняли уже - Абайка - большой ценитель советского кино. Будем иметь это ввиду в дальнейших дискуссиях ;-)
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