Ваш земляк Re: Подборка фильмов о школе #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2650

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:43 Цитата: таноми52:



Посмотрите "Семь жизней" с Уиллом Смитом. Потом напишете.Хоть и не про школу,но тоже стоит внимания.Никогда не думал,что он сможет сыграть такую роль.

Ну а насчёт советских фильмов про школу соглашусь с Абайкой(о Боже!Неужели я это написал?!)."Вам и не снилось" - фильм на все времена.Хотя там скорее про любовь,но про первую любовь,в школе.И про учителей,всяких и разных."Большая перемена" - не совсем про школу,скорее про работающую молодёжь,посещающую вечернюю школу.А вот про "Доживём до понедельника" ничего говорить не буду,т.к. никогда почему-то не смотрел его полностью.Постараюсь в ближайшее время исправить это.