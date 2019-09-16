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≡ Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии новой спортплощадки возле СШ № 122 в районе Костанай-2 прислал на WhatsApp "НГ" житель этого района Борис КАНАКАЕВ.
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§ alex_60
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4952
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стандартный советский комплект,
Паутинка, лесенки, качели, какие то ещё приблуды для лазанья, турники,горки
Все это до сих пор живое.
Где было
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§ alex_60
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4952
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
КОстанае, вот второй Ледовый Дворец - строят. Наверное Ярмарки зимой, негде проводить

Словесный понос. Конкретно.
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§ elektron
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3550
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ты чего такой злой сегодня? :-(
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§ alex_60
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4952
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я добрый. По своему.
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§ elektron
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3550
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

тогда, словесная эквилибристика, звучало бы приемлемей. :lol: ;-)
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§ таноми52
Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
таноми52


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Сообщений: 1001
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.09.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У нас сейчас не в новых, в старых тоже микрорайонах



Подтверждаю! Даже на окраине, в так называемом Киевском (часто посещаю там знакомую семью), сделали в центре посёлка этим летом замечательную площадку, кажется, с тартановым покрытием, с кучей спортивных тренажёров, с футбольным полем,игровым комплексом для младших.
Всё лето, с раннего утра и до позднего вечера, детвора там резвилась, радости-то сколько было!
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§ Dron
Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 17.09.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
В России.Это в каждом дворе есть - так положено . И отдельно ещё - детская площадка - в таком же виде, все в пластике.

Наездил по всей России от запада до сибири (на дальнем востоке еще не бывал). Видел такие площадки в новостройках. А как же все остальные дворы?
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§ Dron
Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 17.09.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Как проживающий в Самаре могу говорить,что теперь при строительстве новых микрорайонов положено

Ну это то понятно. Просто в Кустанае ставят такие и в старых районах.
Делают ли так в Самаре как в Кустанае? А в Бугуруслане?
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§ Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1174
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.09.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Dron
Будет время - гляну.
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