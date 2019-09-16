таноми52 Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали? #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1001

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:50 Цитата: alex_60:

У нас сейчас не в новых, в старых тоже микрорайонах





Подтверждаю! Даже на окраине, в так называемом Киевском (часто посещаю там знакомую семью), сделали в центре посёлка этим летом замечательную площадку, кажется, с тартановым покрытием, с кучей спортивных тренажёров, с футбольным полем,игровым комплексом для младших.

Всё лето, с раннего утра и до позднего вечера, детвора там резвилась, радости-то сколько было!