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≡ «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде № 2 Костаная начался процесс по делу основателя группы компаний «Иволга». По версии обвинения, Розинов давал указания директорам хлебоприемных предприятий, аффилированных с ТОО, выпускать и вносить в реестр фиктивные зерновые расписки.
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§ maxsaf
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если банк принимает в качестве залога расписки, филькины бумажки, которые никаких гарантий не дают - то это риски, на которые банк пошел осознанно за большие комиссионные, и пролетел.
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§ maxsaf
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю, сколько денег добрый пенсионный фонд раздал под филькины грамоты и прочие личные гарантии :-)
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§ elektron
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3550
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Представляю, сколько денег добрый пенсионный фонд раздал под филькины грамоты и прочие личные гарантии

А сколько ещё кто знает где заморожено?
Но те то наверняка в программу по списыванию долгов попали! :-o
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§ Сабыр
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.
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§ elektron
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3550
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.

Думаю договорятся, хочется надеется. Хотя безысходностью попахивает. Такого хозяйственника, вот и развивай после этого бизнес. А сколько уже отжато или потеряно? А потом, хоть потоп. Нет сёл, нет хозяина. Одни споры, как будто земли в КЗ мало, сеять или пасти. С такими темпами ни того не другого не останется.
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§ 1234
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 709
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 17.09.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.

За Розиновым - семья.
Без ИХ участия и одобрения, с бывшим крупнейшим латифундистом мира, ничего не произойдёт!
Жизнь - спектакль! ;-)
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