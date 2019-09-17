elektron «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3550

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:28 Цитата: Сабыр:

Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.

Думаю договорятся, хочется надеется. Хотя безысходностью попахивает. Такого хозяйственника, вот и развивай после этого бизнес. А сколько уже отжато или потеряно? А потом, хоть потоп. Нет сёл, нет хозяина. Одни споры, как будто земли в КЗ мало, сеять или пасти. С такими темпами ни того не другого не останется.