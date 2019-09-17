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§ NG.kz
Подборка фильмов о школе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомство с тематическими фильмами – это лучшее решение для празднования Дня знаний. Картины, посвященные занятиям в школе, дарят хорошее настроение и помогают понять, что учеба может быть увлекательной и веселой. С помощью онлайн-кинотеатра ivi подготовлена подборка материалов, рекомендуемых для семейного просмотра.
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§ таноми52
Re: Подборка фильмов о школе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.09.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Посмотрите Чудо, и возвращайтесь - обсудим, поделитесь впечатлением



Фильм,Макс, действительно, замечательный. Из тех, от которых становится тепло на сердце. Думаю, и правда, нужно рекомендовать посмотреть всем нашим детям, если хотим, чтобы они выросли Человеками.
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