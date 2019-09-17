abaika95 Re: Чем опасен отказ от прививок #4





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:25 Цитата- // Тех кто не верит//



опять вера) может вы все-таки ко второй категории относитесь?) и были ли у вас реальные случаи осложнений после вакцинации?) или это чисто так по общему суждению и разумению вы против?)