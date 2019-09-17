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§ NG.kz
Чем опасен отказ от прививок
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На что идут власти некоторых стран для вакцинации своих жителей, чтобы исключить опасные для их здоровья патологии, рассказал руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана.
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§ abaika95
Re: Чем опасен отказ от прививок
abaika95


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Сообщений: 517
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и у нас в основном то проблема с отказниками из двух категорий) с мамашами начитавшихся статеек от "экспертов в медицине" из одноклассников либо по религиозным причинам от адептов отказа переливания крови и всего остального связанного с мед помощью)
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§ MedVed820607
Re: Чем опасен отказ от прививок
MedVed820607


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Сообщений: 135
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 17.09.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Про остальное не скажу, но по Туберкулезу легко поддерживать низкую смертность учитывая низкое количество инфицированных в Германии, Израиле, Франции и пр.
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§ MedVed820607
Re: Чем опасен отказ от прививок
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 17.09.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
из двух категорий

Добавь третью... Тех кто не верит (сейчас) в контроль в мед. учреждениях и мед. министерствах. И которые готовы изменить свое мнение когда увидят реальные сдвиги в этой области. Пока такого не вижу... (уж извините...)
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§ abaika95
Re: Чем опасен отказ от прививок
abaika95


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Сообщений: 517
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Тех кто не верит//

опять вера) может вы все-таки ко второй категории относитесь?) и были ли у вас реальные случаи осложнений после вакцинации?) или это чисто так по общему суждению и разумению вы против?)
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