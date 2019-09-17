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§ NG.kz
40 ударов ножом: бывший сотрудник акимата Костаная подозревается в убийстве гражданской жены
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кымбат Ибраеву убили 4 августа в квартире, которую она снимала вместе с тремя детьми и их отцом - Айдыном Абдиным. В 2015 году Абдин был осужден за мошенничество, до этого работал специалистом отдела культуры акимата Костаная.
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§ Сабыр
Re: 40 ударов ножом: бывший сотрудник акимата Костаная...
Сабыр


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Сообщений: 229
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщины,вы вот когда-нибудь умными бываете?? Зачем от таких рожать ещё и троих?? Или он был хорошим,когда оставил в др. семье троих,и в отделе культуры его испортили? Уж лучше была бы одна и жива,чем с такой падалью жить и рожать!
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§ Серый волк
Re: 40 ударов ножом: бывший сотрудник акимата Костаная...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10643
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.09.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое лучшее за всю новейшую историю описание морального облика сотрудника акимата!
Языками заведовал! И культур-мультур! :lol:
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§ abaika95
40 ударов ножом: бывший сотрудник акимата Костаная подозревается в убийстве гражданской жены
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // И культур-мультур!//

А сколько заведовал то?) не в курсе стаж работы его и должность в "Культуре"?) небось проработал месяцок, таскателем портфеля с ручками и карандашами) а сейчас фигурирует что он супер-пупер экс сотрудник)
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