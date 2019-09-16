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≡ ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О переходе на уголь Аркалыкской ТЭЦ, которая до сих пор работает на мазуте, в очередной раз говорили на аппаратном совещании сегодня, 16 сентября. Оно прошло с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.
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§ Victor Yang
Re: ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11965
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.09.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что до конца этого года планируется разработка ПСД на строительство новой угольной ТЭЦ в Аркалыке. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36135?1568617437

Как я понимаю - планируется уже выдача ПСД. Сейчас рабочий проект в экспертизе, выдача замечаний запланирована на 19.09.
http://www.xn--80afgiek1ajkgbp1l.kz/about/podraz
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§ arman_kst
Re: ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.09.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На газ надо переходить
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§ сайлау курманов
Re: ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3171
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.09.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал топить углем дорогое удовольствие, а оно вон как выходит.
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§ drakon
Re: ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17331
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
На газ надо переходить

А где его - брать?... :lol: :-o
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§ abaika95
ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.09.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // А где его - брать? //

Из газапровода тянущегося с запада страны) или в дойчланд уехали и забыли где газ на бывшей родине добывался?)
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§ drakon
ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17331
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в дойчланд уехали и забыли где газ на бывшей родине добывался?)

Где Газ добывался, мы помним. Но кому сейчас этот Газ - принадлежит,
мы тоже - знаем... :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // кому сейчас этот Газ - принадлежит//

Ой и кому же?) инсайдер из нижней Саксонии)
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§ dvb
ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 17.09.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Из газапровода тянущегося с запада страны


Посмотрел бы хоть раз карту газопроводов в своей стране и, может быть, тогда
бы понял откуда газ в Кустанае берется и сколько вам еще на угле сидеть
http://kaztransgas.kz/index.php/ru/o-kompanii/magistralnye-i-tranzitnye-gazoprovody-srednej-azii-i-kazakhstana

[Исправлено: dvb, 17.09.2019 - 15:22]
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§ abaika95
ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Посмотрел бы хоть раз карту газопроводов//

И?) что он к нам с севера или востока поступает?) да через Росграницу, потомучто через тургайские степи даже при союзе не решились тянуть) вот тут и проблема газификации Аркалыка)
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