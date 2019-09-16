dvb ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 131

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:21 Цитата: abaika95:

Из газапровода тянущегося с запада страны



Посмотрел бы хоть раз карту газопроводов в своей стране и, может быть, тогда

бы понял откуда газ в Кустанае берется и сколько вам еще на угле сидеть

http://kaztransgas.kz/index.php/ru/o-kompanii/magistralnye-i-tranzitnye-gazoprovody-srednej-azii-i-kazakhstana



[Исправлено: dvb, 17.09.2019 - 15:22]