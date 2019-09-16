/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Происшествие произошло сегодня, 16 сентября, в 8.00, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Тауелсиздик и Летунова. 20-летняя девушка переходила дорогу напротив КГПУ по "зебре", когда ее сбила машина.
Читать новость

§ Гриня
Re: ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 16.09.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задолбали эти чепырки.Конечно виновата не машина а водитель,но в данном случае эта модель лидер по бестолковости своих водителей.Большинство водителей чепырок-торопливые отморозки.
Профайл Посетить вебсайт

§ андрей 117
Re: ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 16.09.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 1
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх