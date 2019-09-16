Victor Yang Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали? #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11965

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:09 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36137 - Я сам - тренер, меня возмущает такой "подарок" Национального олимпийского комитета, - говорит он. - Площадка не укомплектована, нет ни одного тренажера, одно убожество. Как будто для ограниченных делали. Источник:

Там же на стенде и текст с объяснениями - площадка для работы со своим телом - никаких свободных весов - так называемый воркаут.