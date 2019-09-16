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§ NG.kz
Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти журналы были разработаны Фархатом Абдуллаевым, известным как Фархат-ата, руководителем запрещенной в РК оккультно-мистической секты «Алля-Аят». Суд признал рудничанина виновным по ст. 453 ч.4 КоАП РК.
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§ drakon
Re: Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17326
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Эротические журналы,
на территории Казахстана,
можно читать?... :lol:
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§ abaika95
Re: Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы
abaika95


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Сообщений: 507
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.09.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это эти которые на солнце смотрят пока зрение не потеряют?) а главный гуру у них тракторист возомнивший себя богом?) дааа понаразрешали в 90ых шарлатанские движения эзотериков окультистов, теперь разгрести немогут) а люди до сих ведутся на такие темы и еще к "участникам битвы экстрасенсов" ходят) тьфу
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§ Butch
Re: Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.09.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Читать можно и те, что изъяли, и эротические и любые другие. Нельзя распространять и хранить соответствующую информацию любыми способами, включая печатный.
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§ drakon
Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17326
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Читать можно

Цитата:
Butch:
эротические

Цитата:
Butch:
Нельзя хранить

А как же их читать?
Если нельзя - хранить?... :lol:
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