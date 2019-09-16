abaika95 Re: Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы #2





(Пользователи) Сообщений: 507

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:33 Это эти которые на солнце смотрят пока зрение не потеряют?) а главный гуру у них тракторист возомнивший себя богом?) дааа понаразрешали в 90ых шарлатанские движения эзотериков окультистов, теперь разгрести немогут) а люди до сих ведутся на такие темы и еще к "участникам битвы экстрасенсов" ходят) тьфу