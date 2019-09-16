/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По предварительным данным инцидент произошел 15 сентября примерно в 19.20. Водитель автобуса погиб. Есть пострадавшие. Информация дополняется.
Читать новость

§ dandiv
Re: Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 818
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.09.19 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все почему? Да потому что многие водители не знают ПДД! Если на перекрестке затор, то выезжать на него по ПДД запрещено, но почти все щимятся, вызывая еще большие проблемы для участников движения. Ну а выезжать на ж/д переезд при запрещающих сигналах... это вообще ни в какие рамки не укладывается :-x
Профайл

§ лимон
Re: Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.09.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно другое, никто! не выбежал из автобуса, стоящего на путях, явно все слышали сигнал поезда и время среагировать было, всем пофиг что-ли?
Профайл

§ Добринцофф
Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6709
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.09.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Ну а выезжать на ж/д переезд при запрещающих сигналах... это вообще ни в какие рамки не укладывается

Там пробка в пять рядов была и если вот этот водитель как полагается по правилам остановиться перед переездом,то какой нибудь олень обязательно объедет его и станет спереди или будет дудеть сзади до потери пульса,это же южный Казахстан,а не Европа где законопослушному гражданину даже в страшном сне не приснится,что он в пробке стоит посреди
ж\д путей.
Профайл

§ Vital
Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7997
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.09.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это алматы, неудивительно, там в час пик даже на зелёный проехать перекрёсток проблема, все прут на красный. И у кого громче звуковой сигнал, тот имеет приоритет на перекрёстке и при перестроении.

[Исправлено: Vital, 16.09.2019 - 09:03]

[Исправлено: Vital, 16.09.2019 - 09:15]
Профайл

§ abaika95
Re: Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.09.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут в Шыме автобус в дтп попал, один погибший, в Нуре автобус с составом поцеловались, без жертв и это за одно утро понедельника

Неделька не весело начинается ...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 158
Пользователей: 1
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх