Цитата: dandiv:

Ну а выезжать на ж/д переезд при запрещающих сигналах... это вообще ни в какие рамки не укладывается

Там пробка в пять рядов была и если вот этот водитель как полагается по правилам остановиться перед переездом,то какой нибудь олень обязательно объедет его и станет спереди или будет дудеть сзади до потери пульса,это же южный Казахстан,а не Европа где законопослушному гражданину даже в страшном сне не приснится,что он в пробке стоит посреди

ж\д путей.