yudjin Re: За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы,... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6103

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:47 Японамать... всё это было у нас в обычной советской школе... и уборки класса, и вторая обувь (она и сейчас есть), и генеральная уборка после окончания четверти, и даже мытьё аквариумов и фонтана в оранжерее ТЭШЛ на каникулах.

Но нет, же всё советское вспомнить- это же не руханижангыру. Надо в Японию ехать... видать в министерстве безобразования уже билеты бронируют.