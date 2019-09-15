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≡ За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспондент Tengrinews.kz задалась вопросами: "А как на самом деле проходит уборка в японских школах?" и "Какая философия стоит за этим?". Журналист поговорила с японцем, который еще в детстве делал уборку в школе, а также двумя казахстанцами, сейчас живущими в Стране восходящего солнца. Один из них - за уборку, а другой - против.
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§ abaika95
Re: За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы,...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.09.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ филиал Тэнгри?) практически все новости от туда)
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§ alex_60
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Открыл военную тайну.
Нг это дайджест
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§ yudjin
Re: За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы,...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.09.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Японамать... всё это было у нас в обычной советской школе... и уборки класса, и вторая обувь (она и сейчас есть), и генеральная уборка после окончания четверти, и даже мытьё аквариумов и фонтана в оранжерее ТЭШЛ на каникулах.
Но нет, же всё советское вспомнить- это же не руханижангыру. Надо в Японию ехать... видать в министерстве безобразования уже билеты бронируют.
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§ elektron
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Ну это как из той оперы, детишек нельзя в магазин посылать, люки открытые понимашь, бывают, а если гулять сами пойдут??? То опять Родители виноваты. Знамо.
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§ elektron
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Труд из обезьяны сделал человека!
Интерпретировать можно кому как угодно. Но что бы уважали твой труд, нужно сначала самим сделать что то и детям это привить.
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§ сайлау курманов
Re: За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3168
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.09.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целая ватага детишек сидят во дворе на лавочке. Где участковый, где инспектор по делам подростков? Завтра в школу....
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