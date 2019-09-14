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§ NG.kz
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово "хайп" настолько прочно вошло в молодежный сленг и не только в него, что появились производные: хайпить, хайпануть, хайповый. В переводе оно означает шумиха, ажиотаж, крикливая реклама и, в том числе, обман.
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.09.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
abaika95


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Сообщений: 505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.09.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вроде около 3000-4000 Ну тут это не главное. НГ единственное сми, за страну незнаю, ну в области точно. Где комментаторам позволяют и разрешают писать и участвовать в работе газеты. Юджин то не первый//

Меня терзают смутные сомнения(голосом Яковлева) неспорю НГ в чемто новаторская газета) но есть подозрения что все вот эти комментаторы-"суперэксперты" во всех вопросах это либо штатные либо внештатные журналисты НГ или других городских СМИ ) а есче есть мысля что журналисты сидящие на гос бюджете, то есть получающие денюжки за госпропаганду и продвижение госполитики, активно зависают на данном форуме, причем пишут ярую "антисоветчину" ой что это я) сейчас это называется "негативщина" чтобы... Психолог поймет для чего они это пишут) подсказка- кто первый пу-л на того не подумают) и поэтому тут они самые благородные и интересные люди) (сидящие на двух табуреточках)

Это я к философ. Вопросу о хайпе и СМИшном потре-ве
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§ alex_60
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не платный. В чем и сознаюсь.
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* maxsaf
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
подсказка- кто первый пу-л на того не подумают) и поэтому тут они самые благородные и интересные люди) (сидящие на двух табуреточках)

До Абайки кому-то еще приходила в голову мысль, что форум НГ кишит журналистами-конкурентами? Или он такой - первый? :lol: :lol:
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§ Гога
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.09.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- Ну а вы то кто сами ??
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§ elektron
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
До Абайки кому-то еще приходила в голову мысль, что форум НГ кишит журналистами-конкурентами? Или он такой - первый?

Да он тут не один такой. Так и хотят НГ в КН превратить! :lol:
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§ Ваш земляк
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2642
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.09.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а есче есть мысля

И ты её думаешь?!Ну хоть какой-то прогресс!И вот ответь честно - вот тут многие подметили,что ты подхватил выпавшее из рук Оцифрованного знамя борьбы со здравым смыслом.Это ради чего?Ради хайпа или по глупости?
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* maxsaf
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Ну а вы то кто сами ??

Присоединяюсь к вопросу
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§ abaika95
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.09.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тааак первые лицемеры-госжурики отметились,будем знать) только алекс молодец)сразу по Буденовски отрезал) а у Остальных некрасивый переход к "самвонючка")

Цитата- Ну а вы то кто сами ??

Я то? Я министр министерства информации и общественного развития Абаев)
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* таноми52
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 998
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.09.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Присоединяюсь к вопросу



Да, баламут он без твёрдых убеждений. В силу малолетства и малограмотности. Ещё и плохо воспитан.Но при этом бОрзый на язык Ляпнет не подумав, оскорбит
Не слишком ли много чести старым форумчанам обсуждать этого новичка? Пусть заслужит :-)
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§ elektron
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я то? Я министр министерства информации и общественного развития Абаев)

А то я всё думаю, знакомая личность, но как то без ПП :oops:
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§ elektron
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я то? Я министр министерства информации и общественного развития Абаев)

Если такие министры в стране, то я в цирке точно больше смеяться не буду! :lol:
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§ Victor Yang
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11963
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.09.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
есть подозрения что все вот эти комментаторы-"суперэксперты" во всех вопросах это либо штатные либо внештатные журналисты НГ

Старые песни на новый лад? Тут и 112-го подозревали в принадлежности редакции, Валентина сыном главного редактора называли...
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§ yudjin
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.09.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я министр министерства

а министр "патамушта" в какой палате?
А на самом деле всё это мы уже за 11 лет , которые я на форуме, проходили...
интриги, подозрения, расследования...чё-то скушно начинать вторую серию марлезонского балета.
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