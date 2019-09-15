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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 148 из 148«1...146147148
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Консервы да, выручают.иногда.
У меня рыбные лежат всегда.
Килька, иваси, скумбрия. И подобное.
Банки три четыре.
Щпроты , да тоже, на всякий случай.
Давно не видел легендарный завтрак туриста.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что непонятно. Аким скупает консервы. До этого скупил водки три контейнера. Не мафиози ли он?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Килька,

Цитата:
alex_60:
Щпроты , да тоже, на всякий случай.


Алекс, килька это и есть - шпроты.
В томатном соусе, жаренные в масле,
и другие... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
посоветовали попробовать. И по их совету я и взял в первый раз.

Сейчас трудно понять.
Одна добавка Е, и все кажется вкусным.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
килька это и есть - шпроты. В томатном соусе, жаренные в масл

Да, так и есть.
Бородинский у меня есть, пойду сейчас маслом намажу, и сверху Шпроты. И посмотрю на небо.

[Исправлено: alex_60, 15.09.2019 - 21:19]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Одна добавка Е,

Алекс, мои - Латвийские,изготовлены
в Латвии,думаю, они по старым рецептам-
изготавливают... :lol: :oops: :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бородинский у меня есть,

В Русмагу, тоже бородинский - есть.
Брал раньше, но булка сильно-маленькая.
Граммов 200, наверное, не помню... :lol: ;-) :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
мои - Латвийские,

Завгар 11-20 в Латвии на курорте.. Спрошу его, что там со сшпротами.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Спрошу его, что там со сшпротами.

Думаеш, их в Латвии - нету?
Помоему это когда то, ещё при
Советах, был их национальный продукт... :lol: :oops: Цитата:
alex_60:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7996
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.09.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
Давно не видел легендарный завтрак туриста

Недавно брал, первомайская по 650 теньге. Классная вещь . Чистое мясо, жира почти нету. Для сравнения говядина и конина по 550.
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