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§ NG.kz
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово "хайп" настолько прочно вошло в молодежный сленг и не только в него, что появились производные: хайпить, хайпануть, хайповый. В переводе оно означает шумиха, ажиотаж, крикливая реклама и, в том числе, обман.
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.09.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
abaika95


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Сообщений: 504
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.09.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вроде около 3000-4000 Ну тут это не главное. НГ единственное сми, за страну незнаю, ну в области точно. Где комментаторам позволяют и разрешают писать и участвовать в работе газеты. Юджин то не первый//

Меня терзают смутные сомнения(голосом Яковлева) неспорю НГ в чемто новаторская газета) но есть подозрения что все вот эти комментаторы-"суперэксперты" во всех вопросах это либо штатные либо внештатные журналисты НГ или других городских СМИ ) а есче есть мысля что журналисты сидящие на гос бюджете, то есть получающие денюжки за госпропаганду и продвижение госполитики, активно зависают на данном форуме, причем пишут ярую "антисоветчину" ой что это я) сейчас это называется "негативщина" чтобы... Психолог поймет для чего они это пишут) подсказка- кто первый пу-л на того не подумают) и поэтому тут они самые благородные и интересные люди) (сидящие на двух табуреточках)

Это я к философ. Вопросу о хайпе и СМИшном потре-ве
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§ alex_60
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не платный. В чем и сознаюсь.
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