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≡ В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но это не значит, что населенных пунктов в реальности станет меньше, объяснял 12 сентября на встрече за «круглым столом» заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. Число сельских округов уменьшится, чтобы снизилось количество акиматов.
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§ Сабыр
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует Елбасы... Куда катимся,что будем кушать.. Во времена колонизации наоборот множились колхозы и совхозы,а теперь...
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§ alex_60
В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех в Астану. Остальное степь.
Жить то осталось недолго.
Пофиг.
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§ Ваш земляк
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2640
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мягко стелят...
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§ юля елиссева
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 15:51
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
pro100tak


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Сообщений: 391
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 15.09.19 - 06:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был какой-то проект, озвучивал его вроде тот, кто много чо из первых уст услышал. Проект вроде состоял из многих частей. Главные из них - не должно быть много аулов (много аулов - тяжело содержать даже не стране, а красным директорам и новой экономике), как всю разобщенную кучу заставить единообразно думать еще и в разных партиях, и как всех аулчан превратить в одну безликую массу. Вроде был придуман ход нет аулов-нет работы (скорее наоборот), получились еще и дети, согнанные в более крупные аулы и сдающие ЕНТ по ежегодно меняющимся учебникам. И на сегодня ведь даже пригороды таких мегаполисов (по нашим меркам) как Алматы, Астана - это же и есть более крупные аулы. Сегодня ставят таким аулчанам задачу - возьми 2 коровы, и они готовы, они же аулчане, но их напрягает, где пасти и где косить. Сегодня уже наступил следующий этап. Денег ни на что не хватает, и надо оптимизировать эти аулы до дальнейшего стирания с лица земли. По сути разобраться, оседлость для казахов - чуждый элемент. Но почему их тогда загоняют в города? Почти половина народа в Монголии живет в юртах в степи. У них есть скот, много скота, им не надо сеять и жать. Они пашут с утра и до ночи, но гоняя туда-сюда свой скот, строя-разбирая свои юрты, подключая-отключая свое электричество, у них везде есть интернет и развита дуальная система обучения. Они вольные. Я ничего не хочу сказать такого, чтобы здесь вдруг начались какие-то споры.
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§ pro100tak
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
pro100tak


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Сообщений: 391
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 15.09.19 - 06:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У наших-то при переездах ничего не добавляется. И вместо трат на содержание акимчика, ФАПа, будем тратиться на содержание малообеспеченных? Кто-то как-то это считает?
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§ abaika95
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
abaika95


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Сообщений: 504
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.09.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Во времена колонизации наоборот множились колхозы и совхозы,а теперь...//

Чаво?) это во время "великой советской колонизации"?) так где правдорубы совецко-любы? тут чувак утверждает что СССР был колониальной державой)


А вообще правильно, держать администрацию в 6 человек в селе где проживает 15 человек както не весело)

Даешь #меньшенолучше
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