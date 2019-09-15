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§ NG.kz
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспондент Tengrinews.kz задалась вопросами: "А как на самом деле проходит уборка в японских школах?" и "Какая философия стоит за этим?". Журналист поговорила с японцем, который еще в детстве делал уборку в школе, а также двумя казахстанцами, сейчас живущими в Стране восходящего солнца. Один из них - за уборку, а другой - против.
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§ abaika95
Re: За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы,...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.09.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ филиал Тэнгри?) практически все новости от туда)
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