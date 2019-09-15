NG.kz За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36712

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:34 Корреспондент Tengrinews.kz задалась вопросами: "А как на самом деле проходит уборка в японских школах?" и "Какая философия стоит за этим?". Журналист поговорила с японцем, который еще в детстве делал уборку в школе, а также двумя казахстанцами, сейчас живущими в Стране восходящего солнца. Один из них - за уборку, а другой - против.

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