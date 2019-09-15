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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 147 из 147«1...145146147
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Опять вчера все собрались у нашего дома. Но это совсеь другой случай...


Сплошной сериал "Катаклизмы в моём доме и окрестностях".
Бесплатно, в кино ходить не надо

[Исправлено: alex_60, 15.09.2019 - 13:36]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бесплатно, в кино ходить не надо

Просто бабушка из соседнего подъезда,

ключи от квартиры - потеряла. Вот все и
приехали все... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Срок годности то поди через два дня заканчивается.

Да нет, Алекс, через 3 года, заканчивается.

О, а за 3 года, сколько я их ещё куплю.
А ты посмотри, на Аркалыкской,какой у
них срок - годности... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты посмотри, на Аркалыкской,какой у них срок - годности...

Я в банках мясные консервы не ем.
Той, советской тушёнки, да с макаронами по флотски, уже нет.
Одни названия.
А ты запасаешься на случай ядерной войны?
Не спасёт.
Или у вас напряжёнка с консервами?
Что берёшь в таких количествах.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я в банках мясные консервы не ем.

Алекс, тебя тут - почитать, то ваще
ничего не кушаеш.Может тебе выслать,
тушонки и макаронов?... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Той, советской тушёнки, да с макаронами по флотски, уже нет.

Есть в Руссмаге, Советская тушонка.
Всё есть - там, по старым Советским
рецептам.Жалко мне вас... :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3536
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я больше паштеты и кильку Рижскую уплетаю ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Жалко мне вас..

А мне тебя жалко.
На старости лет верить что на заборе те на консерве написано. Это забавно.
Да и в твоём русмаге 90 процентов " русских продуктов" сделаны в Германии. Или в Польше. Бывшими русаками.

[Исправлено: alex_60, 15.09.2019 - 14:46]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я больше паштеты и кильку Рижскую уплетаю

В кз в Уральске есть консервный завод
Кублей. Деляют все-от кильки в томатном соусе, паштетов, тушенок и до беша.
Качество приличное.

[Исправлено: alex_60, 15.09.2019 - 14:54]
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