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§ NG.kz
Зеленые - на стол
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осенняя погода неустойчива. Вот-вот дачники начнут в ожидании заморозков снимать не только красные помидоры, но и зеленые. Можно, конечно, употреблять томаты только после дозаривания. Но есть способы вкусно приготовить зеленые.
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§ drakon
Re: Зеленые - на стол
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля - отметилась?... :lol:
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§ юля елиссева
Re: Зеленые - на стол
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.09.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Юля - отметилась?...

Единичку влепила, но еще трое поставили пятерки. В итоге усредненная четверка, за очередное отсутствие ресторанных обозрений.
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§ Yorik
Re: Зеленые - на стол
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 676
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.09.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
только после дозаривания

После чего?
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§ yudjin
Re: Зеленые - на стол
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6101
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.09.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
После чего?

после до-за-ри-ва-ния!
Что не понятного? ;-) Это по-умному так называют доспевание, дозревание.
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§ drakon
Зеленые - на стол
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть, у нас на грядках - зелёные.

Можно будет вечером, салат-замутить... :lol: :oops: ;-)
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§ alex_60
Re: Зеленые - на стол
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати про дозаривание. Как ускорить.
среди зеленых положите несколько полностью спелых помидоров, красных яблок или бананов. газ этилен, выделяемый этими продуктами, способствует более быстрому созреванию помидоров.
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