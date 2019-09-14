pro100tak Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет... #5





(Пользователи) Сообщений: 391

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 06:02 Был какой-то проект, озвучивал его вроде тот, кто много чо из первых уст услышал. Проект вроде состоял из многих частей. Главные из них - не должно быть много аулов (много аулов - тяжело содержать даже не стране, а красным директорам и новой экономике), как всю разобщенную кучу заставить единообразно думать еще и в разных партиях, и как всех аулчан превратить в одну безликую массу. Вроде был придуман ход нет аулов-нет работы (скорее наоборот), получились еще и дети, согнанные в более крупные аулы и сдающие ЕНТ по ежегодно меняющимся учебникам. И на сегодня ведь даже пригороды таких мегаполисов (по нашим меркам) как Алматы, Астана - это же и есть более крупные аулы. Сегодня ставят таким аулчанам задачу - возьми 2 коровы, и они готовы, они же аулчане, но их напрягает, где пасти и где косить. Сегодня уже наступил следующий этап. Денег ни на что не хватает, и надо оптимизировать эти аулы до дальнейшего стирания с лица земли. По сути разобраться, оседлость для казахов - чуждый элемент. Но почему их тогда загоняют в города? Почти половина народа в Монголии живет в юртах в степи. У них есть скот, много скота, им не надо сеять и жать. Они пашут с утра и до ночи, но гоняя туда-сюда свой скот, строя-разбирая свои юрты, подключая-отключая свое электричество, у них везде есть интернет и развита дуальная система обучения. Они вольные. Я ничего не хочу сказать такого, чтобы здесь вдруг начались какие-то споры.