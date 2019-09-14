/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли проект Евгения Жовтиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли проект Евгения Жовтиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный совет Алматы готовит новый закон о митингах, основываясь на проекте директора Международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса. Документ ещё обсуждается на рабочей комиссии.
Читать новость

§ arman_kst
Re: В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно учитывать международный опыт
Профайл

§ alex_60
Re: В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Нужно учитывать международный опыт


так
//основываясь на проекте директора Международного бюро по правам человека и соблюдению законности//
Профайл

§ Ваш земляк
Re: В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2640
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто будет решать,мирное собрание или нет?И каковы критерии,по каким будут решать?Вопросов много,а где ответы?
Профайл

§ pro100tak
Re: В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 391
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 15.09.19 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потуги понятны, и они ес-ны. А что будет, и как этого избежать, если туда загонят по 2-3 группы в гражданке правильных слушателей правильных академий? Может, это надо как-то предусмотреть тоже? В любом случае, уже не будет если вдруг. ДВК и прочие не будут при каких-то делах. Там будет народ, который хоть что-то положительное увидел в движениях и словах 02. Даже если он этого не хотел. Это как про голоса на выборах.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 80
Пользователей: 1
Всего: 81

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх