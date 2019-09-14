pro100tak Re: В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли... #4





(Пользователи) Сообщений: 391

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 03:01 Потуги понятны, и они ес-ны. А что будет, и как этого избежать, если туда загонят по 2-3 группы в гражданке правильных слушателей правильных академий? Может, это надо как-то предусмотреть тоже? В любом случае, уже не будет если вдруг. ДВК и прочие не будут при каких-то делах. Там будет народ, который хоть что-то положительное увидел в движениях и словах 02. Даже если он этого не хотел. Это как про голоса на выборах.