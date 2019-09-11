pro100tak Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае #35





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 02:19 Цитата: Ваш земляк:

,что бывший агроном

поздно прочитал. Опять ты мимо, демонстрируя свою полнейшую неосведомленность. Как ты ваще здесь можешь чото говорить и вякать, уже более скольки лет сидя за бугром? Еще так безапелляционно и с такой непоколебимой уверенностью в своих словах? Или, в конце-то концов, попроси всех своих друзей и родственников, чтобы снабжали тебя правдивой информацией. Для начала, Розинов зоотехник. Далее, никаких аппаратчиков он не кидал (сами лоханулись), да и не было их там. Я сам противник В.С., но здесь я против тебя, - я люблю правду и справедливость. Таких менеджеров в СХ и АПК РК мало. Переоценил свои силы -так было там, уверен.