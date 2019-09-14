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≡ Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу, 13 сентября, на общественном совете прошедшем в акимате г. Костаная, были озвучены итоги уходных и озеленительных работ весенне-летнего сезона 2019 года.
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* Гога
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.09.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
Цитата:
А "капитальный ремонт травы" имеется? - Конечно !!Стригут и там*зелень*!!
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* Гога
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.09.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*на осенние работы предусмотрено выделение 77 млн тенге *- Да заберите их в свой карман сразу - оставьте город в покое !!!
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§ abaika95
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
abaika95


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Сообщений: 501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.09.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все негативоботы высказались?) или не не так забугорнонегативоботы)

Цитата- //От жителей, опасающихся обрушения аварийных деревьев за истекший период поступило 256 заявок. Спил опасных деревьев был произведен силами подрядных организаций//

Вот когда дерево упадет на Гогу или на земляка буду ждать от вас негативный отзыв по поводу распила и зачем все это делается)

А Россиянам которым против кронирования даю ссылку на вашего юджина, у вас оказывается похуже в этом вопросе,изгаляйтесь в комментах)

https://varlamov.ru/3482621.html
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§ Медный
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2697
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.09.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Само смешное, в любой, третий старый дворик зайди в центре стоят сухостои, а в районах спальных так там и в каждом втором... но надо бороться с зелёным и насаждениями :lol:
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§ Серый волк
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10640
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.09.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
почему 10000 ? почему не 100000? почему не 1000000? а , научные расчеты экологов

В попе мозг искать не следует.

Но стоит заметить приезжать посмотреть было удивительно.
В одних местах ветки били по автобусам, во дворах стояли эти самые сухостоины обрезать никто не собирался, но целые улицы вполне живых и нужных городу деревьев спилены повально и торчали пнями подряд без разбора.
Осваивать так удобнее.
Если у вас вместо настоящей общественности надувные резиновые куклы этого позорного бессловесного совета и полностью отсутствует контроль за бандой грабителей бюджета - то результат предсказуем.
Сухостой будет стоять и угрожать. Пилиться будут удобные для освоения улицы подряд кварталами.
И ещё раз, задаваться почему, и как так спрашивать бесполезно.
Это категория такая.
В этой попе мозг искать не следует.
Его там нет! :lol:
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§ Козлов я
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.09.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да потому, что в КОстанае - нету 100 000 деревьев...

Уже нету... :-(
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§ Сыкымы
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
От жителей, опасающихся обрушения аварийных деревьев за истекший период поступило 256 заявок

Остальные 9744 дерева, видимо, в скором времени тоже засохнут и их надо обкорнать заранее, чтобы не упали на головы граждан. Какая забота о нашей безопасности! Аж всплакнул от умиления...

[Исправлено: Сыкымы, 14.09.2019 - 21:56]
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§ maxsaf
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3242
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас за городом есть озеро живописное, с местами отдыха, мангалами стационарными. Так вот городские власти когда спиливали засохшие деревья или те, которые могут упасть - пилили эти деревья на дрова и увозили к озеру, для мангалов, бесплатно там остааляли чтобы люди дрова не бегали не искали. А что кустанайские власти делают с дровами? Продают или бесплатно раздают?
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§ Сыкымы
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Продают или бесплатно раздают?

В горбаню отдают... 8-)
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§ Vital
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Наверно сжигают или выкидывают. На мангал такое не пойдёт, в основном тополь то почикали.
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§ yudjin
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6101
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.09.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В пятницу, 13 сентября, на общественном совете

тююю, а обещали общественные слушания проводить и приглашать всех желающих.
А тут в основном мрачная безмолвная массовка, которая всегда "ЗА".... конечно, дома на кухнях, они мож и против, а тут непременно "одобрямс".
Помню, в прошлый раз самыми болеющими за насаждения города были Денисов, Пикельная и я....
Но бояться видимо приглашать.. я то за лето столько веселых картинок опять для Тарасова нащелкал...с результатами их фееричного труда по распилу и кронированию.

[Исправлено: yudjin, 15.09.2019 - 00:15]
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* Гога
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.09.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О,Великая СТЕПЬ :::!!!
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