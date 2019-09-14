Цитата: alex_60:

почему 10000 ? почему не 100000? почему не 1000000? а , научные расчеты экологов

В попе мозг искать не следует.



Но стоит заметить приезжать посмотреть было удивительно.

В одних местах ветки били по автобусам, во дворах стояли эти самые сухостоины обрезать никто не собирался, но целые улицы вполне живых и нужных городу деревьев спилены повально и торчали пнями подряд без разбора.

Осваивать так удобнее.

Если у вас вместо настоящей общественности надувные резиновые куклы этого позорного бессловесного совета и полностью отсутствует контроль за бандой грабителей бюджета - то результат предсказуем.

Сухостой будет стоять и угрожать. Пилиться будут удобные для освоения улицы подряд кварталами.

И ещё раз, задаваться почему, и как так спрашивать бесполезно.

Это категория такая.

В этой попе мозг искать не следует.

Его там нет!