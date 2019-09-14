На уровне государственного управления хайп используется для отвлечения внимания от действительно острых и важных тем. В отношении детского дома опять таки для прикрытия . А на бытовом уровне достаточно вспомнить известную фразу о "припасённых на сто лет вперёд".

Цитата: Тот самый:

И началось всё это с развитием интернета

Позвольте не согласится. 2 тысячи лет назад интернета не было, но разного рода истории, содержащие все основные структурные элементы на которых базируется хайп, эксплуатируются до сих пор. И успешно эксплуатируются.

Явление само по-себе не новое, новое только название. Эффективность его, пожалуй да, возрастает. Что в общем-то не говорит ровным счетом ничего об источниках, но о потребителях сего продукта. Их всё больше и становятся они всё "качественнее". Классическая формула спроса и предложения.