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§ NG.kz
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово "хайп" настолько прочно вошло в молодежный сленг и не только в него, что появились производные: хайпить, хайпануть, хайповый. В переводе оно означает шумиха, ажиотаж, крикливая реклама и, в том числе, обман.
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§ alex_60
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как хайп на казахский переводится?
я бы перевел как уят.
версия перевода.

[Исправлено: alex_60, 14.09.2019 - 10:06]
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§ Vital
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин тоже хайпанул, написав статью про хайп) :lol:
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§ alex_60
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
тоже хайпанул, написав статью про хайп)


ты тоже в тренде, твой месседж говорит об этом..
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.09.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Тот самый
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всё почему? Потому что репутацией в наше время никто не дорожит. Особенно интернет-издания типа нур.кз. Там бывает такую дичь подают под видом новостей. И началось всё это с развитием интернета, уважаемые бумажные издания писали только после тщательной проверки фактов - страницу в проданных газетах не удалишь...
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§ Butch
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.09.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уровне государственного управления хайп используется для отвлечения внимания от действительно острых и важных тем. В отношении детского дома опять таки для прикрытия . А на бытовом уровне достаточно вспомнить известную фразу о "припасённых на сто лет вперёд".
Цитата:
Тот самый:
И началось всё это с развитием интернета

Позвольте не согласится. 2 тысячи лет назад интернета не было, но разного рода истории, содержащие все основные структурные элементы на которых базируется хайп, эксплуатируются до сих пор. И успешно эксплуатируются.
Явление само по-себе не новое, новое только название. Эффективность его, пожалуй да, возрастает. Что в общем-то не говорит ровным счетом ничего об источниках, но о потребителях сего продукта. Их всё больше и становятся они всё "качественнее". Классическая формула спроса и предложения.
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§ abaika95
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.09.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наиболее близкое слово в русском языке - гвалт//

Чет както не близко)

Сколько тебе платят юджин за такие статейки?) про город хорошо выходит про остальное не очень)
У Гафурова анализ по интереснее и актуальней)
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§ Ваш земляк
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2640
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сколько тебе платят юджин за такие статейки?)

Продаться подороже хочешь? Не купят,не надейся! Не соответствуешь ни по форме,ни, по тем более, содержанию.
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§ Сыкымы
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наиболее близкое слово в русском языке - гвалт

А точнее - "много шума из ничего", стремление обрести "дешёвую" популярность, раздувая скандал "на ровном месте" и пользуясь отсутствием достоверной информации о некоем событии.
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§ abaika95
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.09.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- //Продаться подороже хочешь? Не купят,не надейся! Не соответствуешь ни по форме,ни, по тем более, содержанию//

Чет ты земляк опять не про то и не туда) Прочитай внимательно мой коммент)прочитал?) перечитай еще раз) я про то что не за свое взялся юджин,политаналитика не его) не тянет) Гафуров в этом плане по язвительнее и интеллектуальней) А юджину надо про березки,бардюрчики,улочки писать) он хороший бытописатель урбанист)
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§ Сыкымы
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сколько тебе платят юджин за такие статейки?

Цитата:
abaika95:
Чет ты земляк опять не про то и не туда

Типичный пример "хайпа"...
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§ Vital
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вроде около 3000-4000 Ну тут это не главное. НГ единственное сми, за страну незнаю, ну в области точно. Где комментаторам позволяют и разрешают писать и участвовать в работе газеты. Юджин то не первый. Может ты не знаешь ну были уже 'Иванов' 'амдускиас' . И вроде 'Ольга' ещё писала.
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§ yudjin
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6101
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.09.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
политаналитика не его

а где тут политика...
тут на лицо СМИшное потребл..тсво.
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