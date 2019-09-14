/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 146 из 146«1...144145146
Куратор темы: drakon
§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6708
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.09.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Батька вон тоже лично сотками засаживает картошку,арбузы ,морковку..

Ага читал в новостях,на всю Беларусь 20 тонн арбузов собрали,для сравнения на одном только ОРТ в Кустанае в сезон,каждый день стоит штук 20 камазов минимум по 10 тонн в каждом и при этом одни приезжают другие уезжают.

[Исправлено: Добринцофф, 14.09.2019 - 16:26]

[Исправлено: Добринцофф, 14.09.2019 - 16:29]
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ага читал в новостях,на всю Беларусь 20 тонн собрали,д


так это он с личного огорода .с дачи типа.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
только ОРТ в Кустанае в сезон,каждый день стоит штук 20 камазов минимум по 10 тонн в каждом


что поделаешь, картошка- любимая еда казахов.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
картошка- любимая еда казахов.

Интересно, Тимур Кулибаев, тоже сажает картошку?... :lol:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тоже сажает картошку

Всех сажают.
Вопрос времени.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вопрос времени.

Да, в Зонах наверное точно-
сажают картошку... :lol: :oops: :-x
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Припарковалась - это называется.

Вместе с детишками... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
на всю Беларусь 20 тонн собрали,

Белорус - без картошки, это всёравно,
что казах без - понтов, безпонтовый... :lol: :-o
Профайл

§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6708
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.09.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что поделаешь, картошка- любимая еда казахов

Я арбузы имел ввиду
Исправил у себя в комментарии.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Исправил у себя в комментарии.

Внимательно надо читать, Владимир.
Это всё равно, если бы я тут,написал,
что в Германии произвели всего 85 тонн-
колбасок... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
произвели всего 85 тонн-

Ты в год сколько колбасок употреблять?
Штук сто наверное.
Тем более в твоём возрасте они и вредны.
Да как впрочем и в любом.
А арбузы у вас что то не вникал, тоже
Не местные, с Африки?
Картошка из Бельгии, огурцы из Испании.
Новые немцы из Африки.
Деградация полная.
Немецкого то ничего не осталось.

[Исправлено: alex_60, 14.09.2019 - 17:29]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 146 из 146«1...144145146
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 86
Пользователей: 0
Всего: 86

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх