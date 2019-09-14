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≡ Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу, 13 сентября, на общественном совете прошедшем в акимате г. Костаная, были озвучены итоги уходных и озеленительных работ весенне-летнего сезона 2019 года.
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§ alex_60
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему 10000 ? почему не 100000? почему не 1000000?
а , научные расчеты экологов. понятно.
судя по улицам будут кронировать, то что уже кронировали в этом году.
КОГДА ЖЕ ВЫ НАЖРЕТЕСЬ ВО ВЛАСТИ?
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§ drakon
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
почему 10000 ? почему не 100000?

Да потому, что в КОстанае - нету
100 000 деревьев... :-o
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§ alex_60
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нету 100 000 деревьев...


это не важно.
главное сказать - срубили миллион деревьев,
и срубить при этом миллиарды в карман.
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§ alex_60
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В 2019 году на проведе.. 80 млн тенге, ..ли 10 749 деревьев.
но 3 500 деревьев.//
80000000/(10749+3500)=5614 на одно дерево.
желающие получить дрова это за бесплатно сделают.
однозначно.
даже денег дадут за то что дали возможность.
получить дрова.
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§ Ваш земляк
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Снос аварийных деревьев"!!!Может,исходя из этого выражения,и закладываются такие бюджеты?
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§ Ваш земляк
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "капитальный ремонт травы" имеется?
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§ юля елиссева
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
юля елиссева


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Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю дать казахстанское гражданство и потом назначить акимом области мэра Якутска Сардану Авксетьеву! Эта дама быстро бы навела порядок в наших авгиевых конюшнях! Или, как вариант, натурализовать Саакашвили. Думаю идеальным вариатором было бы Саакашвили на должность акима области, а Сардану акимом Кустаная. Идеальным был бы тандем!
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§ юля елиссева
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выгодное дело это, заниматься лесозаготовками в Кустанае. Сначала имеешь жирный кусочек при распиле бюджетных средств на уничтожение деревьев, потом такой же нехилый кусок на продаже древесины. Двойная выгода!
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§ юля елиссева
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кстати, а где нурлыботы? Почему до сих пор аргументированно не отписались, что деревья надо всенепеременно уничтожать?
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§ Ваш земляк
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Почему до сих пор аргументированно не отписались, что деревья надо всенепеременно уничтожать?

И где вопли о том,что деревья - это проклятое наследие колониального режима?///

[Исправлено: Iney, 14.09.2019 - 15:19]
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§ юля елиссева
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И где вопли о том,что деревья - это проклятое наследие колониального режима?///

Надо редакции на выходных побольше выкладывать на сайт статей о бестолковых решениях местной власти. Придется тогда нурлыботам работать без выходных.
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§ electro
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Выгодное дело это, заниматься лесозаготовками в Кустанае. Сначала имеешь жирный кусочек при распиле бюджетных средств на уничтожение деревьев, потом такой же нехилый кусок на продаже древесины. Двойная выгода!

Юль, ты забыла добавить еще и выгоду от "посадок" саженцев, которые надо год от года сажать заново...
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§ Ваш земляк
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Ты зачем выложил схему?Теперь прокуратура будет в курсе.
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§ alex_60
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остап Бендер.
Самый простой способ вывода бюджетных денег в личный карман.
Кронирование деревьев. Типа.
И никто не узнает, где... Я украл миллиард
Так понимаю программа Кронирование лично под акимом области.


:oops:
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