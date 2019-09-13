/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 145 из 145«1...143144145
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они наверное из Японии.
Языков не знают.
Вместо Stelle написали на афише Selle.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17306
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вместо Stelle написали на афише Selle.

Я же говорю, Алекс, почти всегда - прав... :lol: ;-)
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17306
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, скажика, чем меня - обрадовали,
час назад?... :lol: :oops: :lol:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чем меня - обрадовали, час назад?...


Тут я пас. Чем можно в 16.50 обрадовать, личное что то наверное.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17306
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
личное что то наверное.

Да, Алекс, личное.
Я же - говорю, Алекс почти всё
знает... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17306
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Алексу... :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:

[Исправлено: drakon, 13.09.2019 - 21:13]
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько я зарезал, сколько перерезал. ДУ.
Так и я могу сказать.
Сколько я садил/полол/копал, сколько перекопал.
Теперь пришло время копать по новому.

[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 21:27]
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17306
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сколько я садил/полол/копал,

А я завтра в Руссмагаз - поеду.
Куплю мешочек, весом 5 кг.
Бельгийская, рассыпчатая.
Не мытая, вкусная... :lol: :oops: :-P
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Куплю мешочек, весом 5 кг.

Тут дело такое. Другое. Традиция называется.
Копать осенью картошку.
А так то у нас и мытая и не мытая, и фасованная в пакеты, и нарезанная,. И жареная. И по местному, и по французски.
И по американски.
Всё в наличии.
Но это другое.
Копать картошку - это другое.
Это не каждый поймёт.

[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 21:58]

[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 22:20]
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в Свердловске учился.
Рассказывал уже. В сентябре - на картошку.
Через недели две после возвращения ездили в деревню где квартировались, и оставили запасы картошки, на электричке, с большими рюкзаками ехали в общагу..
Хранили в подсобке.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17306
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Традиция называется.

Цитата:
alex_60:
Копать осенью картошку.


Цитата:
alex_60:
Это не каждый поймёт.

Алекс, я тоже немало картошки
и посадил и выкопал за свою жизнь.
Теперь право - имею, не копать... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь право - имею, не копать...


согласен, о чем и говорю.
во флуде.

[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 22:25]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 145 из 145«1...143144145
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 2
Всего: 93

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх